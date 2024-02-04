Президент «Урала» Иванов — о возможном переходе Помазуна в «Спартак»: «Первый раз слышу»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможном переходе вратаря Ильи Помазуна в «Спартак».

Напомним, права на Помазуна принадлежат ЦСКА, а за «Урал» он выступает на правах аренды. По словам Иванова, ему ничего неизвестно о возможной сделке.

«Я уже всем сказал, что я не знаю. Первый раз слышу», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Ранее в ЦСКА заявили, что клуб не ведёт переговоры со «Спартаком» по возможному переходу Помазуна.

Отметим, что срок арендного соглашения Помазуна с «Уралом» истекает в конце июня нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает российского вратаря в 2,5 миллиона евро.