Пономарёв: «Акинфееву пора заканчивать, зачем мучить парня»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе вратаря «Урала» Ильи Помазуна в «Спартак».

Напомним, Помазун выступает за екатеринбургскую команду на правах аренды. Его контракт принадлежит ЦСКА.

«Думаю, Помазун так и будет ходить по арендам, но ЦСКА не согласится отдавать его в «Спартак». В ЦСКА есть неплохой вратарь Тороп, а Акинфееву пора заканчивать уже. Сколько лет ему уже, зачем мучить парня», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приглашении 27-летнего Помазуна. В текущем сезоне голкипер провел 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.