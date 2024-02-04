​Агент высказался о ситуации Тикнизяна

Агент Александр Клюев, который работает с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном, высказался о ситуации игрока.

Клюев согласился с тем, что в прессе ранее появлялась неверная информация о Тикнизяне. Как известно, подписать игрока пытался «Зенит». В то же время агент сказал несколько слов о ближайших планах Наира.

«У Наира контракт с «Локомотивом». Тикнизяну комфортно в своём клубе. Он настроен на то, чтобы помочь команде в достижении поставленных руководством целей», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что зимние каникулы «Локомотив» проводит на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» московские «железнодорожники» отстают на семь очков.