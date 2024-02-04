Цыпченко: В этом сезоне «Крыльям» везёт намного больше

Форвард «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался об улучшении результатов команды по сравнению с прошлым сезоном РПЛ.

«В прошлом сезоне не везло, а сейчас везет намного больше. Есть игры, где много забито мячей, на последних минутах спасены матчи. В прошлом году было все то же самое, только наоборот», — приводит слова Цыпченко «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие только в матче первого тура чемпионата России, в котором получил травму.

На данный момент «Крылья Советов» находятся на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 29 баллов в 18 турах.