Агент рассказал, когда Дивеев приступит к тренировкам с командой

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился информацией о состоянии своего клиента.

«На днях приступит к тренировкам с командой, но это определяют доктора. Реабилитация подошла к концу? До игровых кондиций еще нет. Но надеюсь, что после сборов мы его увидим на поле», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 24-летний футболист получил травму в самом начале нынешнего сезона в игре с «Зенитом» за Суперкубок страны.

После 18 туров ЦСКА располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Владимира Федотова 28 набранных очков.