Тарханов: «Файзуллаев смог заинтересовать европейские команды»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением об игре нападающего «армейцев» Аббосбека Файзуллаева в составе сборной Узбекистана.

«Файзуллаев смог заинтересовать европейские команды благодаря игре на Кубке Азии, тем более у агента все под контролем. Было бы более пристальное внимание, если бы они вышли в полуфинал или финал турнира», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Напомним, 20-летний футболист присоединился к ЦСКА прошлым летом. В составе команды он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил два мяча и стал автором девяти результативных передач.

На текущем Кубке Азии сборная Узбекистана добралась до четвертьфинала, в котором проиграла Катару в серии пенальти. Файзуллаев провел на турнире пять матчей, в которых отметился двумя голами.