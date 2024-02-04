Агент Помазуна отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Спартак»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего сейчас на правах аренды за «Урал», отреагировал на информацию о возможном переходе 27-летнего футболиста в «Спартак».

Ранее сообщалось, что переговоры по возможному трансферу игрока в стан «красно-белых» находятся на завершающей стадии. Однако позже в ЦСКА опровергли эту информацию.

«Слухи не комментирую», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Отметим, что Помазун находится в системе ЦСКА с 2012 года. В общей сложности в составе «армейцев» вратарь успел провести 10 матчей, в которых пропустил 11 голов и в трёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.