​Ньямси и Тикнизян – в основе «Локомотива» на матч с «Кайратом»

«Локомотив» продолжает готовиться ко второй части сезона, и в воскресенье команда проведёт матч против «Кайрата». Рулевой «железнодорожников» Михаил Галактионов включил в стартовый состав таких игроков:

Лантратов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Ненахов, Митай, Карпукас, Миранчук, Тикнизян, Пиняев, Сулейманов.

Отметим, что в стартовом составе «Локомотива» выйдет защитник Жерзино Ньямси, который перебрался в команду из «Страсбурга» на днях.

Матч «Локомотив» - «Кайрат» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.