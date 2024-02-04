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​В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном переходе Помазуна в «Спартак»

04 Февраля 2024 • 15:21 Комментировать

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет службу коммуникаций, прокомментировал информацию о том, что голкипер Илья Помазун может перебраться в «Спартак». По словам Брейдо, переговоры между «армейцами» и «красно-белыми» не ведутся.

«Переговоров между клубами нет. Илья сейчас в аренде, контракт с нами долгосрочный. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента, о чём и ранее были комментарии в СМИ, это обычные процессы», - цитирует Брейдо «Чемпионат».

Что касается интереса «Спартака» к Помазуну, то Брейдо предложил задавать этот вопрос другим людям.

Как известно, 27-летний Илья Помазун выступает за «Урал» на правах аренды. В сезоне 2023/2024 вратарь провёл 22 матча, в которых пропустил 32 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Илья Помазун Кирилл Брейдо ещё теги
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