Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов стал папой – у него родилась дочь. Родители дали девочке имя Василиса.

«Поздравляем молодых родителей с пополнением и желаем крепкого здоровья всей семье!» - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Футболисты «Локомотива» тоже поздравили Лантратова, устроив ему традиционный коридор. Соответствующая фотография была опубликована.

Добавим, что после первой части сезона «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Илья Лантратов в текущем чемпионате России провёл 18 матчей, в которых пропустил 23 гола.