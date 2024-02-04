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Бердыев получил предложение из-за рубежа – назван клуб

04 Февраля 2024 • 14:52 Комментировать (1)

Курбан Бердыев остался без клубной прописки, покинув тренерский мостик в махачкалинском «Динамо». В обозримом будущем опытный специалист может трудоустроиться за рубежом. У Бердыева несть предложения от клуба «Персеполис» из Ирана. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Стоит сказать, что по ходу своей тренерской карьеры Курбан Бердыев поработал со многими командами. Махачкалинское «Динамо», где специалист работал до недавних пор, после первой части сезона занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги – второго по рангу футбольного дивизиона России.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Персеполис
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
04 Февраля 2024 в 15:04
ай дундук.. лучше б в динаме аставалси.. хе..
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