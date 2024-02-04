Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних трансферных новостях из клубов РПЛ.

- «Бешикташ» ведет переговоры с ЦСКА об аренде Зделара. Надо его отдавать?

- Если клуб на него рассчитывает на этом отрезке, то нет. ЦСКА взял в полузащиту молодого алжирского игрока Айсауи, и на сборах будет видно, принесет он пользу команде или нет. А так есть перенасыщение средней линии, и надо кого-то продавать или отдавать в аренду.

- Кого именно?

- Под вопросом Мендес. А дальше надо смотреть, кого купят, потому что если иностранцы будут сидеть на скамейке, зачем они тогда нужны?

- Как оцениваете игру Зделара в первой части сезона?

- Поначалу он играл хорошо. Делал передачи, вел игру, наносил хорошие удары. Потом его стали ставить то на позицию правого защитника, то центральным, то еще куда-то. И понятно, что свои лучше качества он не проявил. Это добротный футболист, но ничего выдающегося нет, чтобы за него цепляться. Если будут хорошие предложения, надо его отпускать.

- «Ростов» подписал контракт с египетским защитником Еядом аль-Аскалани. Что думаете о том, что наши клубы стали осваивать такие рынки?

- Везде есть хорошие футболисты. Посмотрите, сколько игроков из Африки выходит на первые роли в Европе. Кто бы подумал, что африканские ребята начнут доминировать и выходить на первые роли в Европе. С Азией то же самое. В Англии появляются хорошие ребята оттуда. Поэтому не надо ни от чего отказываться. При правильном подходе любого игрока можно развить до определенного уровня.

- В СМИ пишут, что Миранчук и Жемалетдинов не переподписывают контракты с «Локомотивом», потому что хотя покинуть клуб летом и уехать играть в Европу.

- То, что они хотят поехать в Европу, это хорошее желание. Главное, чтобы они совпадали с возможностями. Вот уехал Захарян, и что толку? Надо ехать играть, а не сидеть на скамейке. Захарян потерял погода, но он еще молодой. Сколько еще он будет сидеть на лавке – непонятно. Миранчук то же самое. То играет, то не играет. Единственный наш очень хороший пример – Головин. Ну, Кузяев более-менее. Если ехать в Европу, то надо играть.

- Тогда это будет клуб средней руки.

- Понятно, что топы наших ребят не пригласят. А идти в средний клуб или бороться за выживание, я не уверен, что парни готовы. И получать там они будут меньше, чем здесь. Так что лучше биться за медали с «Локомотивом».

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- Пишут, что «Зенит» на замену Круговому хочет подписать Макарчука из «Сочи». Почему питерцы не смог договориться с более топовыми защитниками: Тикнизяном, Скопинцевым?

- Это очень хорошая тенденция, что ребята хотят играть, а не сидеть на лавке в «золотой клетке». Футболисты осознали, что годы идут, а ты не играешь. Посмотрите на Ерохина, Сутормина. Они просидели свои лучше годы. Титулов у них много, а игровой практики почти нет. Поэтому я рад, что ребята не соглашаются сидеть в запасе, а хотят играть и развиваться. Для «Зенита» это плохо, но я думаю, питерцы все равно кого-то найдут.

- Ну, подпишут, условного Макарчука, а какой смысл? Заткнуть дыру на лавке?

- У «Зенита» с «Сочи» хорошие отношения. Они туда отдали футболистов. Нужен питерцам будет Макарчук – они его заберут.

- Что делать «Зениту» в такой ситуации, когда хорошие российские игроки не хотят туда идти? Уже сейчас Семак заявляет о нехватке россиян в заявке.

- Нужно обратить внимание на свою академию и растить своих игроков. Когда ставку делают на бразильцев, тем более средней руки, это не дает развитие молодежи. У кого ребятам учиться? Не надо нам делать ставку на средних легионеров, а растить свое. Это я обо всех говорю.

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- Вендел не прилетел на второй сбор «Зенита». Как относитесь к такой ситуации, и что нужно делать клубу?

- Они там сами разберутся, но если идет такая тенденция, значит, парень не хочет играть. Надо расставить точки над i. Либо продавать его, либо заставлять отрабатывать контракт.

Елена Григорьевская