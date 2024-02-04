Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Зделар - добротный футболист, но не выдающийся, если будут хорошие предложения, надо его отпускать» эксклюзив

04 Февраля 2024 • 14:30 Комментировать

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних трансферных новостях из клубов РПЛ.

- «Бешикташ» ведет переговоры с ЦСКА об аренде Зделара. Надо его отдавать?

- Если клуб на него рассчитывает на этом отрезке, то нет. ЦСКА взял в полузащиту молодого алжирского игрока Айсауи, и на сборах будет видно, принесет он пользу команде или нет. А так есть перенасыщение средней линии, и надо кого-то продавать или отдавать в аренду.

- Кого именно?

- Под вопросом Мендес. А дальше надо смотреть, кого купят, потому что если иностранцы будут сидеть на скамейке, зачем они тогда нужны?

- Как оцениваете игру Зделара в первой части сезона?

- Поначалу он играл хорошо. Делал передачи, вел игру, наносил хорошие удары. Потом его стали ставить то на позицию правого защитника, то центральным, то еще куда-то. И понятно, что свои лучше качества он не проявил. Это добротный футболист, но ничего выдающегося нет, чтобы за него цепляться. Если будут хорошие предложения, надо его отпускать.

- «Ростов» подписал контракт с египетским защитником Еядом аль-Аскалани. Что думаете о том, что наши клубы стали осваивать такие рынки?

- Везде есть хорошие футболисты. Посмотрите, сколько игроков из Африки выходит на первые роли в Европе. Кто бы подумал, что африканские ребята начнут доминировать и выходить на первые роли в Европе. С Азией то же самое. В Англии появляются хорошие ребята оттуда. Поэтому не надо ни от чего отказываться. При правильном подходе любого игрока можно развить до определенного уровня.

- В СМИ пишут, что Миранчук и Жемалетдинов не переподписывают контракты с «Локомотивом», потому что хотя покинуть клуб летом и уехать играть в Европу.

- То, что они хотят поехать в Европу, это хорошее желание. Главное, чтобы они совпадали с возможностями. Вот уехал Захарян, и что толку? Надо ехать играть, а не сидеть на скамейке. Захарян потерял погода, но он еще молодой. Сколько еще он будет сидеть на лавке – непонятно. Миранчук то же самое. То играет, то не играет. Единственный наш очень хороший пример – Головин. Ну, Кузяев более-менее. Если ехать в Европу, то надо играть.

- Тогда это будет клуб средней руки.

- Понятно, что топы наших ребят не пригласят. А идти в средний клуб или бороться за выживание, я не уверен, что парни готовы. И получать там они будут меньше, чем здесь. Так что лучше биться за медали с «Локомотивом».

Реклама


- Пишут, что «Зенит» на замену Круговому хочет подписать Макарчука из «Сочи». Почему питерцы не смог договориться с более топовыми защитниками: Тикнизяном, Скопинцевым?

- Это очень хорошая тенденция, что ребята хотят играть, а не сидеть на лавке в «золотой клетке». Футболисты осознали, что годы идут, а ты не играешь. Посмотрите на Ерохина, Сутормина. Они просидели свои лучше годы. Титулов у них много, а игровой практики почти нет. Поэтому я рад, что ребята не соглашаются сидеть в запасе, а хотят играть и развиваться. Для «Зенита» это плохо, но я думаю, питерцы все равно кого-то найдут.

- Ну, подпишут, условного Макарчука, а какой смысл? Заткнуть дыру на лавке?

- У «Зенита» с «Сочи» хорошие отношения. Они туда отдали футболистов. Нужен питерцам будет Макарчук – они его заберут.

- Что делать «Зениту» в такой ситуации, когда хорошие российские игроки не хотят туда идти? Уже сейчас Семак заявляет о нехватке россиян в заявке.

- Нужно обратить внимание на свою академию и растить своих игроков. Когда ставку делают на бразильцев, тем более средней руки, это не дает развитие молодежи. У кого ребятам учиться? Не надо нам делать ставку на средних легионеров, а растить свое. Это я обо всех говорю.

Реклама


- Вендел не прилетел на второй сбор «Зенита». Как относитесь к такой ситуации, и что нужно делать клубу?

- Они там сами разберутся, но если идет такая тенденция, значит, парень не хочет играть. Надо расставить точки над i. Либо продавать его, либо заставлять отрабатывать контракт.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Зенит Валерий Масалитин Саша Зделар ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе ​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ
Спортивные новости
Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
14:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Букари: «Скорее всего, Осман останется в Сербии»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Я всегда знал и считал, что в России нет клуба популярнее «Спартака»
14:01 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» заявили, что не делали предложение ЦСКА по Зделару
14:01 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Если Личка решится взять российское гражданство, то в Чехии для него будут большие проблемы»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Локомотива» переходят в «Торпедо»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Опция выкупа Челиковича «Ахматом» была активирована автоматически
13:47 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на новость о предложении «Бешикташа» по Зделару
13:42 · Россия. Премьер-лига
Лесовой получит израильский паспорт
13:36 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» заявили, что клуб ориентирован на аренды футболистов
13:32 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «Хочется верить, что «Крылья» окажутся в шестёрке»
13:26 · Россия. Премьер-лига
В «Маккаби» высказались о трансфере Лесового
13:23 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» может усилиться игроком сборной Сербии
13:10 · Россия. Премьер-лига
Вера прокомментировал слухи, что он «страдает в «Оренбурге»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Мусаев готов возглавить российский клуб
12:47 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Ежов: «Если попадём в тройку РПЛ, вся Самара будет стоять на ушах»
Все новости
Рекомендуем