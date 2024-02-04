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Петрушин: «Поддерживаю желание Джикии остаться в «Спартака» и не метаться по клубам» эксклюзив

04 Февраля 2024 • 14:02 Комментировать

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних трансферных новостях из клубов РПЛ.

- «Бешикташ» ведет переговоры с ЦСКА об аренде опорника Зделара. Что об этом думаете? Надо ли его отдавать?

- На мой взгляд, у ЦСКА были проблемы с составом, и пока они остаются. Обойма очень маленькая, чтобы вести борьбу за призовые места. Поэтому в первой части «армейцы» выглядели неоднозначно. В любой команде необходимо иметь человек восемнадцать, чтобы у тренера была возможность для ротации. А это важно, когда идет большое количество матчей.

- «Ростов» подписал контракт с египетским защитником Еядом аль-Аскалани. Что думаете о том, что наши клубы стали осваивать такие рынки?

- Это связано с политической обстановкой в мире. Не все игроки, которые могли бы приехать к нам из Европы, хотят приехать. Их внутри своих стран не поняли бы. Поэтому наши клубы и обратили внимание на Южную Америку, Африку и другие направления. Там тоже много хороших футболистов.

- В СМИ пишут, что Миранчук и Жемалетдинов не переподписывают контракты с «Локомотивом», потому что хотя покинуть клуб летом и уехать играть в Европу. Что об этом думаете?

- Вопрос в том, куда ехать, в какой клуб. Если они хотят просто уехать, и клуб не важен – это одно, а если приглашают в хорошую команду с именем, то это нормально. Переход на более высокий уровень я всегда поддерживаю. Любой игрок хочет попробовать свои силы в Европе, в топовом чемпионате. А ехать в какой-то заурядный клуб я не вижу смысла. Не думаю, что там дадут больше денег, чем ребята получают здесь.

- Сторона, представляющая интересы Джикии, сообщала, что приоритет игрока – остаться в «Спартаке», хотя есть и другие предложения. Что об этом думаете?

- Джикия хочет остаться и доказать, что он может и должен играть на таком уровне. Я в этом плане его поддерживаю, потому что он не мечется из клуба в клуб, не обижается на ситуацию. Он понимает, почему перестал попадать в состав. В своих последних матчах он допускал результативные, серьезные ошибки, которые приводили к пропущенным мячам.

- Появилась информация, что «Спартак» может подписать вратаря в это трансферное окно. Голкипер нужен команде, или в этой линии и так все в порядке?

- Акценты делаются на том, что все вратари, фамилии которых называются в прессе, хорошо играют ногами. То есть это важно для «Спартака». Это вообще современная тенденция – голкипер должен уметь хорошо играть ногами. Именно с этих позиций клуб ищет новых вратарей. Ведь эта позиция – последняя инстанция, и игрок обязан выручать команду.

- Пишут, что «Зенит» на замену Круговому хочет подписать Макарчука из «Сочи». Как вам такой трансфер?

- Это не топовый защитник. Но и Круговой таковым не является. Просто он свой воспитанник. А так, на этой позиции играет Дуглас Сантос, который на голову сильнее конкурентов. Поэтому я понимаю уход Кругового, который хочет играть, но просто не попадает в состав. А Макарчука я даже припомнить не могу, хотя регулярно смотрю матчи РПЛ. Для чего его брать – сидеть в запасе?

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- Для подстраховки.

- Если ему положат сильно больше денег и его это устроит, какие вопросы? А так, можно назвать несколько футболистов, которые будут посильнее.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Алексей Петрушин Георгий Джикия ещё теги
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