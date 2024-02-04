В «Бешикташе» заявили, что не делали предложение ЦСКА по Зделару

Стамбульский «Бешикташ» не делал предложения московскому ЦСКА по трансферу сербского полузащитника Саши Зделара. Об этом рассказал гендиректор турецкого клуба Самет Айбаба.

«Мы не делали никаких предложений по Зделару», - приводит слова руководителя Sport24.

Напомним, что Зделар перебрался в «армейский» клуб из белградского «Партизана» летом 2022 года за полмиллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России 28-летний хавбек сыграл 17 матчей и получил четыре желтые карточки. После 18 проведенных туров Премьер-лиги «армейцы» набрали 28 баллов и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.