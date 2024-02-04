Два игрока «Локомотива» переходят в «Торпедо»

Московское «Торпедо» может усилиться двумя футболистами столичного «Локомотива».

Как стало известно журналистам Sport24, к трансферу в стан «автозаводцев» близки полузащитники Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов. Речь идет о полноценном переходе.

Ранее стало известно, что эти игроки не поехали с «железнодорожниками» на зимние сборы в ОАЭ. В текущем сезоне Рыбчинский сыграл за «Локомотив» 13 матчей, а Куликов – семь.

В нынешней кампании «Торпедо» выступает в Мелбет-Первой лиге. Московская команда с 27 очками занимает восьмое место в таблице. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет десять баллов.