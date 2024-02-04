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Опция выкупа Челиковича «Ахматом» была активирована автоматически

04 Февраля 2024 • 13:50 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Младен Ратковица, агент защитника «Ахмата» Ясмина Челиковича, сообщил, что контракт его клиента с грозненским клубом был продлён автоматически, так как футболист выполнил необходимые для этого условия.

Напомним, сейчас Челикович выступает за «Ахмат» на правах аренды, а принадлежит он боснийскому клубу «Тузла Сити».

«Выкуп в конце сезона? Эта опция уже автоматически активирована, он выполнил все необходимые условия. До лета он в аренде, но могу точно сказать, что со следующего сезона Ясмин станет полноценным футболистом «Ахмата», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Челикович провёл за «Ахмат» 23 матча, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает боснийского футболиста в 600 тысяч евро.

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