В ЦСКА отреагировали на новость о предложении «Бешикташа» по Зделару

Кирилл Брейдо, который является директором по коммуникациям московского ЦСКА, отреагировал на новость о потенциальном переходе полузащитника Саши Зделара в турецкий «Бешикташ».

«ЦСКА предложение не получал. Тем более не имеют смысла разговоры об аренде», - написал представитель «армейского» клуба в своих социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что стамбульский клуб сделал предложение ЦСКА по трансферу сербского футболиста.

В первой половине сезона Зделар провел 17 поединков в рамках Премьер-лиги, в которых не отметился голевыми действиями. ЦСКА идет на седьмом месте в таблице РПЛ.