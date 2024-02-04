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Лесовой получит израильский паспорт

04 Февраля 2024 • 13:42 Комментировать

Российский полузащитник Даниил Лесовой, перешедший из московского «Динамо» в «Маккаби» Хайфа, в ближайшем будущем может получить израильский паспорт. Об этом сообщил исполнительный директор клуба Ицик Овадия.

«Это может занять 5-6 месяцев», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Ранее было объявлено о трансфере Лесового в «Маккаби» на правах аренды до завершения нынешнего сезона. Договор предусматривает право последующего выкупа футболиста.

В нынешнем сезоне Даниил провел 13 поединков и отметился результативным пасом. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 1,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Маккаби Хайфа Даниил Лесовой
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