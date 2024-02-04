В «Ахмате» заявили, что клуб ориентирован на аренды футболистов

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о трансферной политике грозненского клуба в условиях санкций.

«Конечно, стало сложнее, но мы пытаемся находить выход из ситуации. Больше ориентируемся на тех, кого можно взять в аренду, на свободные трансферы, потому что платить мы не можем», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, что нынешней зимой «Ахмат» уже успел пополниться бразильским защитником Лукасом Ловатом, который перешёл из братиславского «Слована» за 350 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ грозненцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В своём первом матче после зимнего перерыва «Ахмат» встретится с «Уралом».