Таранов: «Хочется верить, что «Крылья» окажутся в шестёрке»

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о положении клуба в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Хочется верить, что «Крылья» окажутся в шестёрке. На тройку я бы не замахивался. Оцениваю объективно. Будет очень хорошо, если «Крылья» окажутся в шестёрке», - приводит слова Таранова «Чемпионат».

После 18 туров чемпионата России самарский коллектив набрал 29 баллов и располагается на шестой позиции в таблице. «Крылья Советов» отстают от лидирующего «Краснодара» на девять очков. В первом матче чемпионата после зимней паузы команда встретится с «Ростовом».