В «Маккаби» высказались о трансфере Лесового

Ицик Овадия, который является исполнительным директором «Маккаби» Хайфа, дал комментарий касательно подписания российского хавбека Даниила Лесового.

«Лесовой - игрок, за которым наши сотрудники следили в течение длительного времени. В конце концов, мы рады, что смогли завершить сделку в последний момент регистрации», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Ранее было объявлено, что Даниил перебрался в израильский клуб на правах аренды до окончания нынешнего сезона. В договоре прописан пункт о возможном выкупе игрока.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 13 поединков за «Динамо», в которых отметился голевой передачей.