Вера прокомментировал слухи, что он «страдает в «Оренбурге»

Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера отреагировал на информацию о том, что он якобы недоволен своим положением в клубе.

«У меня все хорошо в команде, в клубе. Я доволен нашими ребятами и наслаждаюсь тренировочными сборами. Передаю вам привет, и, конечно, мы еще увидимся!» - передает слова аргентинского полузащитника пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата России Лукас сыграл 17 поединков за «Оренбург», в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. После 18 туров Премьер-лиги команда с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.