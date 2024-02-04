Мусаев готов возглавить российский клуб

Бывший главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев поделился мыслями о дальнейших вариантах своей карьеры.

«Конечно, я готов рассматривать предложения из России. «Динамо» Махачкала? Гаджи Муслимович уже ответил на ваш вопрос», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев не против пригласить Мусаева в команду. Клуб остался без главного тренера после ухода Курбана Бердыева.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Динамо» набрало 37 баллов и находится на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего конкурента составляет одно очко.