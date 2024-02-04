Игрок «Крыльев Советов» Ежов: «Если попадём в тройку РПЛ, вся Самара будет стоять на ушах»

Атакующий полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, какой итог сезона сделает его счастливым.

«В тройку попадём, будет просто потрясающе! Вся Самара будет на ушах стоять. Это будет хороший праздник. И для нас, само собой. Для нас попадание в тройку будет очень приятным», - рассказал футболист в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, что после первой половины сезона «Крылья Советов» набрали 29 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Самарский коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на девять очков. Матчи чемпионата России возобновятся в марте.