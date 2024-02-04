Игрок «Локомотива» Ньямси: «Головина можно назвать звездой»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси, перешедший в московский клуб текущей зимой из «Страсбурга», поделился мнением об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

По мнению 27-летнего француза, россиянин обладает хорошими качествами и считается звездой в Лиге 1.

«Головин — отличный игрок, на хорошем счету в «Монако». Его определённо можно назвать звездой. Хорошие характеристики, качество, скорость, дриблинг и удар», — цитирует Ньямси «Чемпионат».

Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний Головин провёл за монегасков 18 матчей, отметившись в них пятью голами и четырьмя результативными передачами.