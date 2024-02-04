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Игрок «Локомотива» Ньямси: «Головина можно назвать звездой»

04 Февраля 2024 • 12:03 Комментировать
Монако
...
Гавр
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Через 1 ч. 53 мин.

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси, перешедший в московский клуб текущей зимой из «Страсбурга», поделился мнением об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

По мнению 27-летнего француза, россиянин обладает хорошими качествами и считается звездой в Лиге 1.

«Головин — отличный игрок, на хорошем счету в «Монако». Его определённо можно назвать звездой. Хорошие характеристики, качество, скорость, дриблинг и удар», — цитирует Ньямси «Чемпионат».

Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний Головин провёл за монегасков 18 матчей, отметившись в них пятью голами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Монако Александр Головин Жерзино Ньямси ещё теги

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