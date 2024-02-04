Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа назвал самые яркие моменты российской карьеры

04 Февраля 2024 • 11:53 Комментировать

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, ныне выступающий за «Эмелек», назвал лучшие моменты своей карьеры в России.

«Чаще всего вспоминаю, как с «Рубином» обыграли «Барселону». В остальных командах тоже есть яркие воспоминания - с «Динамо» выиграли шесть матчей в группе ЛЕ, с «Ростовом» победили «Баварию», с «Зенитом» стали чемпионами, а с «Сочи» завоевали серебро РПЛ», - передает слова эквадорского футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Кристиан покинул сочинский клуб в январе. Он провел в России 17 лет. Нобоа трижды становился чемпионом РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе ​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» ​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего
Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ
Спортивные новости
Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
12:47 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Ежов: «Если попадём в тройку РПЛ, вся Самара будет стоять на ушах»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Ньямси: «Головина можно назвать звездой»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Нобоа назвал самые яркие моменты российской карьеры
11:50 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Письмо от «Балтики» по выкупу Кирилла Капленко действительно есть»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Цыпченко — о травме: «Очень тяжело было в первые два-три месяца, даже говорить об этом не хочу»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Макарчука высказалась об интересе «Зенита»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Дркушич отказался от перехода в итальянский клуб, решив остаться в «Сочи»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Когда я работал в России, это был шестой чемпионат Европы по силе»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что нынешний состав «Локомотива» позволяет команде претендовать на попадание в тройку призёров
10:55 · Россия. Премьер-лига
Уткин объяснил нежелание Мамаева играть в Медиалиге
10:35 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» подписал египетского защитника официально
10:30 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Эмирейтс» Дзенга: «Мы не интересуемся Ленини»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: «Мечта выглядеть в 55 лет, как Карпин»
10:20 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, кто может сыграть на левом фланге защиты
10:17 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Ан: «Надеюсь, что скауты больших европейских клубов оценили игру Файзуллаева на Кубке Азии»
Все новости
Рекомендуем