Нобоа назвал самые яркие моменты российской карьеры

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, ныне выступающий за «Эмелек», назвал лучшие моменты своей карьеры в России.

«Чаще всего вспоминаю, как с «Рубином» обыграли «Барселону». В остальных командах тоже есть яркие воспоминания - с «Динамо» выиграли шесть матчей в группе ЛЕ, с «Ростовом» победили «Баварию», с «Зенитом» стали чемпионами, а с «Сочи» завоевали серебро РПЛ», - передает слова эквадорского футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Кристиан покинул сочинский клуб в январе. Он провел в России 17 лет. Нобоа трижды становился чемпионом РПЛ.