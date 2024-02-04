Агент Макарчука высказалась об интересе «Зенита»

Футбольный агент Марьяна Кашчелан, представляющая интересы защитника «Сочи» Артёма Макарчука, высказалась о потенциальном переходе футболиста в петербургский «Зенит».

«Артем на сегодняшний день футболист «Сочи». Два дня назад он сыграл 90 минут. Мне не нужно его продвигать. Что будет, то будет. На сегодняшний день он футболист «Сочи», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что петербургский куб заплатит за трансфер Макарчука пять миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 19 поединков за южан и не отметился голевыми действиями.