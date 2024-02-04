Дркушич отказался от перехода в итальянский клуб, решив остаться в «Сочи»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, сообщил, что у его клиента был вариант с переходом в итальянский клуб, однако сам словенец принял решение остаться в своей нынешней команде до конца текущего сезона.

«Возникал интерес от клуба из Италии, но они хотели взять Дркушича в аренду, что не особо интересно как «Сочи», так и самому футболисту. И было принято решение остаться», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний защитник провёл в составе «Сочи» 14 матчей, в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.

Отметим, что после 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков.