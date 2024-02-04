Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дркушич отказался от перехода в итальянский клуб, решив остаться в «Сочи»

04 Февраля 2024 • 11:30 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, сообщил, что у его клиента был вариант с переходом в итальянский клуб, однако сам словенец принял решение остаться в своей нынешней команде до конца текущего сезона.

«Возникал интерес от клуба из Италии, но они хотели взять Дркушича в аренду, что не особо интересно как «Сочи», так и самому футболисту. И было принято решение остаться», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний защитник провёл в составе «Сочи» 14 матчей, в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.

Отметим, что после 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ваня Дркушич Младен Ратковица ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Февраля
11:30
Дркушич отказался от перехода в итальянский клуб, решив остаться в «Сочи»
01 Февраля
16:53
Игнашевич: «Козлов заслужил возможность играть в команде Премьер-лиги»
16:24
Агент Бурмистрова: «Никита — одно из немногих светлых пятен в «Сочи»
11:25
Агент Заболотного: «Контракт Николая с «Сочи» был продлён ещё на сезон»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе ​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» ​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» Стало известно, что не устраивает «Реал» в игре Гюлера
Кто может сменить Хави в «Барселоне» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ
Спортивные новости
Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
11:40 · Россия. Премьер-лига
Цыпченко — о травме: «Очень тяжело было в первые два-три месяца, даже говорить об этом не хочу»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Макарчука высказалась об интересе «Зенита»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Дркушич отказался от перехода в итальянский клуб, решив остаться в «Сочи»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Когда я работал в России, это был шестой чемпионат Европы по силе»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что нынешний состав «Локомотива» позволяет команде претендовать на попадание в тройку призёров
10:55 · Россия. Премьер-лига
Уткин объяснил нежелание Мамаева играть в Медиалиге
10:35 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» подписал египетского защитника официально
10:30 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Эмирейтс» Дзенга: «Мы не интересуемся Ленини»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: «Мечта выглядеть в 55 лет, как Карпин»
10:20 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, кто может сыграть на левом фланге защиты
10:17 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Ан: «Надеюсь, что скауты больших европейских клубов оценили игру Файзуллаева на Кубке Азии»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев раскритиковал трансферную политику «Спартака»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Наумов раскрыл подробности перехода Торбинского из «Спартака» в «Локомотив»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Фомин - футболист европейского уровня»
09:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» покупает игрока «Сочи» за 5 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем