Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин объяснил нежелание Мамаева играть в Медиалиге

04 Февраля 2024 • 10:55 Комментировать

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался о нежелании бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Павла Мамаева выступать в Медиалиге.

«Вот уж прав парень. Его медиакарьера была частью профессиональной! Навеселился уже человек», - гласит сообщение Василия в его телеграм-канале.

Напомним, что Мамаев объявил о завершении игровой карьеры год назад. За свою карьеру Павел поиграл в составе «Торпедо», ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и «Химок». За национальную сборную России полузащитник провел 15 поединков, в которых не отметился результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Павел Мамаев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели ​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» ​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» Стало известно, что не устраивает «Реал» в игре Гюлера
Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ
Спортивные новости
Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
11:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что нынешний состав «Локомотива» позволяет команде претендовать на попадание в тройку призёров
10:55 · Россия. Премьер-лига
Уткин объяснил нежелание Мамаева играть в Медиалиге
10:35 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» подписал египетского защитника официально
10:30 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Эмирейтс» Дзенга: «Мы не интересуемся Ленини»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: «Мечта выглядеть в 55 лет, как Карпин»
10:20 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, кто может сыграть на левом фланге защиты
10:17 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Ан: «Надеюсь, что скауты больших европейских клубов оценили игру Файзуллаева на Кубке Азии»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев раскритиковал трансферную политику «Спартака»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Наумов раскрыл подробности перехода Торбинского из «Спартака» в «Локомотив»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Фомин - футболист европейского уровня»
09:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» покупает игрока «Сочи» за 5 миллионов евро
09:45 · Россия. Премьер-лига
Кушанашвили считает, что Юран мог бы стать идеальным тренером для «Спартака»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Капленко перейдёт в «Балтику»
09:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Семак отлично справится с работой в европейских чемпионатах»
08:50 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА решил судьбу Зделара
Все новости
Рекомендуем