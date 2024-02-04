Уткин объяснил нежелание Мамаева играть в Медиалиге

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался о нежелании бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Павла Мамаева выступать в Медиалиге.

«Вот уж прав парень. Его медиакарьера была частью профессиональной! Навеселился уже человек», - гласит сообщение Василия в его телеграм-канале.

Напомним, что Мамаев объявил о завершении игровой карьеры год назад. За свою карьеру Павел поиграл в составе «Торпедо», ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и «Химок». За национальную сборную России полузащитник провел 15 поединков, в которых не отметился результативными действиями.