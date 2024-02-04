19-летний египетский защитник Еяд Аль-Аскалани перебрался в Российскую премьер-лигу. Новым местом работы африканца стал «Ростов», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Аль-Аскалани является воспитанником «Исмаили». В нынешнем сезоне футболист принял участие в десяти поединках, в которых отметился одной результативной передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его рыночную стоимость в 500 тысяч евро.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 21 очко и занимает десятую строчку в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после зимнего перерыва подопечные Валерия Карпина встретятся с самарскими «Крыльями Советов».