В «Зените» рассказали, кто может сыграть на левом фланге защиты

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о поиске усиления на левый фланг обороны команды.

«Слева может сыграть Караваев, который играл в сборной и на этой позиции, поэтому никакой критической ситуации нет. Задачи кровь из носу подписать игрока на эту позицию не стоит», - передает слова руководителя «Р-Спорт».

В первой половине сезона 28-летний защитник провел 12 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами. После 18 сыгранных туров Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 36 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.