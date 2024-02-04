Тарпищев раскритиковал трансферную политику «Спартака»

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о работе московского «Спартака» в зимнее трансферное окно.

«Судя по тому, как проходит трансферная политика, один только Угальде и будет играть! Говорят же, что «Спартак» - гладиаторы. Вот взяли одного Угальде, он один и будет играть весной как гладиатор», - передает слова Тарпищева «Матч ТВ».

Угальде перебрался в московский клуб в начале этой недели. За трансфер футболиста руководство «красно-белых» заплатило 13 миллионов евро.

В первой половине сезона Манфред выступал за «Твенте». Форвард сыграл 18 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.