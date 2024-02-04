Агент: «Фомин - футболист европейского уровня»

Футбольный агент Федерико Пасторелло поделился мнением о хавбеке московского «Динамо» Данииле Фомине. По его мнению, российский полузащитник является игроком европейского уровня.

«Даниил Фомин - талантливый, перспективный игрок. Это футболист европейского уровня», - цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

Фомин присоединился к «Динамо» в августе 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 7,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Даниил провел 14 поединков в РПЛ, записав на свой счет одну голевую передачу.