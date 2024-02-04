«Зенит» покупает игрока «Сочи» за 5 миллионов евро

Защитник «Сочи» Артём Макарчук продолжит карьеру в петербургском «Зените». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Сине-бело-голубые» подпишут Макарчука на замену Даниле Круговому, который по завершении нынешнего сезона перейдет в московский ЦСКА.

Ранее чемпион России проявлял заинтересованность в подписании Наира Тикнизяна («Локомотив») и Дмитрия Скопинцева («Динамо»). Однако сторонам не удалось согласовать финансовые детали сделки.

В текущем сезоне Макарчук принял участие в 19 поединках за южан, в которых не отметился результативными действиями.