Игрок «Оренбурга» Капленко перейдёт в «Балтику»

Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко продолжит карьеру в «Балтике». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, калининградский клуб выкупит 24-летнего футболиста за 1,6 миллиона евро. Отмечается, что уже в самое ближайшее время Капленко прибудет в расположении «Балтики» для прохождения медосмотра.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Оренбург» 16 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Капленко в 900 тысяч евро.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.