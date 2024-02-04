ЦСКА решил судьбу Зделара

В московском ЦСКА приняли решение относительно будущего в команде сербского полузащитника Саши Зделара. Согласно сведениям RT, «армейцы» решили сохранить легионера до завершения нынешнего сезона.

ЦСКА не отпустит Зделара в стамбульский «Бешикташ», который проявляет интерес к нему. Срок действующего трудового соглашения между Сашей и российским клубом рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 17 поединках за москвичей, в которых получил четыре желтые карточки.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает седьмое место в таблице.