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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА решил судьбу Зделара

04 Февраля 2024 • 08:50 Комментировать

В московском ЦСКА приняли решение относительно будущего в команде сербского полузащитника Саши Зделара. Согласно сведениям RT, «армейцы» решили сохранить легионера до завершения нынешнего сезона.

ЦСКА не отпустит Зделара в стамбульский «Бешикташ», который проявляет интерес к нему. Срок действующего трудового соглашения между Сашей и российским клубом рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 17 поединках за москвичей, в которых получил четыре желтые карточки.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает седьмое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Саша Зделар
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