​Гладилин: «Сербы не будут валять дурака»

Свой следующий товарищеский матч сборная России проведет с сербами, это случится в марте. Известный отечественный специалист Валерий Гладилин не считает, что матч будет иметь характер легкой прогулки. Он уверен в том, что российские футболисты будут выкладываться на все сто процентов.

- Даже несмотря на то, что игра будет неофициальной, ребята будут выкладываться на все 100%, они профессионалы, да и болельщики не позволят не выкладываться. Тренерский штаб будет хотеть добиться результата, потому что ни одна команда не выходит на поле валять дурака, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Матч между сборными России и Сербии состоится в Москве двадцать первого марта.