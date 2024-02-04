Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гладилин: «Сербы не будут валять дурака»

04 Февраля 2024 • 03:40 Комментировать

Свой следующий товарищеский матч сборная России проведет с сербами, это случится в марте. Известный отечественный специалист Валерий Гладилин не считает, что матч будет иметь характер легкой прогулки. Он уверен в том, что российские футболисты будут выкладываться на все сто процентов. 

- Даже несмотря на то, что игра будет неофициальной, ребята будут выкладываться на все 100%, они профессионалы, да и болельщики не позволят не выкладываться. Тренерский штаб будет хотеть добиться результата, потому что ни одна команда не выходит на поле валять дурака, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Матч между сборными России и Сербии состоится в Москве двадцать первого марта.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сербии
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя ​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно ​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» Стало известно, что не устраивает «Реал» в игре Гюлера Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
03:40 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Сербы не будут валять дурака»
02:55 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёву не нравится трансферная политика ЦСКА
00:56 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «ЦСКА запросит такую неустойку за Файзуллаева, что мало не покажется»
00:51 · Россия. Премьер-лига
​«С нашим футболом считаются» - Пономарёв видит хорошие стороны в истории с Норманном
00:31 · Россия. Премьер-лига
​«Игрок для кухарок» - Пономарёв скептически относится к Джикии
00:18 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин поддержал проведение товарищеского матча с сербами
03 Февраля
23:30 · Россия. Премьер-лига
​Джикии советуют не спешить покидать «Спартак»
23:15 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин не верит в возвращение Норманна
21:48 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин пояснил, зачем «Спартаку» товарищеские зимние турниры
21:24 · Россия. Премьер-лига
​Глебов: «Глушакову никаких поблажек не дают»
21:19 · Россия. Премьер-лига
​Агент объяснил, почему Вендел не прибыл на сбор «Зенита» вовремя
20:46 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов поведал, чего ждёт от второй половины сезона
20:14 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» разгромил «Родину»
20:03 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков подпишет контракт с «Ростовом» - источник
18:50 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал фаворита в борьбе за золото РПЛ
Все новости
Рекомендуем