​Пономарёву не нравится трансферная политика ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев внимательно следит за деятельностью клуба в настоящий момент, не чураясь комментировать происходящее. Он признался, что не вполне понимает трансферную политику клуба.

В частности, вопросы возникли у Пономарева в связи с 19-летним полузащитником Ахмедом Айсауи, который близок к переходу в армейский клуб из «УСМ Алжир».

- Это очень рискованная сделка, вилами по воде, что называется. У нас что, плохо академия разве работает, вхолостую? Неужели нет сравнимых с этим игроком ребят? Нонсенс, глупость какая-то, - ропщет Пономарев, слова которого цитирует Газета.Ru.