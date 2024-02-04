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​Пономарёву не нравится трансферная политика ЦСКА

04 Февраля 2024 • 02:55 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев внимательно следит за деятельностью клуба в настоящий момент, не чураясь комментировать происходящее. Он признался, что не вполне понимает трансферную политику клуба.

В частности, вопросы возникли у Пономарева в связи с 19-летним полузащитником Ахмедом Айсауи, который близок к переходу в армейский клуб из «УСМ Алжир».

- Это очень рискованная сделка, вилами по воде, что называется. У нас что, плохо академия разве работает, вхолостую? Неужели нет сравнимых с этим игроком ребят? Нонсенс, глупость какая-то, - ропщет Пономарев, слова которого цитирует Газета.Ru.


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