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​Пономарёв: «ЦСКА запросит такую неустойку за Файзуллаева, что мало не покажется»

04 Февраля 2024 • 00:56 Комментировать

На проходящем Кубке Азии очень успешно выступает полузащитник московского ЦСКА Аббос Файзуллаев, один из главных творцов побед сборной Узбекистана. Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарев прокомментировал перспективу потери армейским клубом игрока, если его возжелают выкупить гранды - и не только азиатского, но и европейского футбола.

- ЦСКА такую неустойку будет запрашивать, что мало не покажется. В принципе, Аббос — неплохой парень, умеет и мяч придержать, и передачу отдать, и подключиться в атаку. Но большим талантом назвать его не могу, - цитирует слова Пономарева Газета.Ru.

Российский чемпионат возобновится в первый день марта.


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ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Аббосбек Файзуллаев ещё теги
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