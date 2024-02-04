​«С нашим футболом считаются» - Пономарёв видит хорошие стороны в истории с Норманном

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарев прокомментировал ситуацию с норвежским полузащитником Матиасом Норманном, который был наказан ФИФА за незаконное расторжение контракта с «Ростовом» и будет вынужден уплатить почти три миллиона евро. По словам Пономарева, такое решение в пользу «Ростова» показывает, что с российским футболом начали считаться.

- Это очень хорошая новость — раз футболист убежал, несмотря на действующий контракт, он должен выплачивать штраф. Форс-мажора никакого не было, так что это можно считать очень хорошим знаком, который говорит о том, что с нашим футболом в мире еще считаются, - цитирует слова Пономарева Газета.Ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится в первый день марта.