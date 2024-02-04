​«Игрок для кухарок» - Пономарёв скептически относится к Джикии

Бывший футболист ЦСКА и советской сборной, Владимир Пономарёв, скептически относится к персоне капитана московского «Спартака» Георгию Джикии. Он считает, что тот становится обузой для клуба, а следовательно, не приносит ему пользу. Лучшие его годы уже давно позади, уверен Пономарев:

- Мне никогда не нравилось, как он играет. Да, он может подключиться в атаку, забить гол, но это все для кухарок, а не для пользы команды. В обороне он на двоечку с плюсом играет, - цитирует слова Пономарева Газета.Ru.

Сейчас российский чемпионат пребывает в зимней паузе, он возобновится матчами девятнадцатого тура, которые пройдут в первый день весны. «Спартаку» предстоит сыграть с «Зенитом».