​Гладилин поддержал проведение товарищеского матча с сербами

В трудные для российского футбола минуты на помощь спешат, конечно же, братья-сербы - свой очередной товарищеский матч российская сборная проведет именно против сербов, регулярных участников чемпионатов мира. По мнению известного отечественного специалиста Валерия Гладилина, это очень важно для российского футбола.

- Сербия — достойная команда, в Москве наверняка соберется полный стадион, болельщики соскучились. Рано или поздно мы вернемся, политические вопросы когда-нибудь отпадут. Без России в УЕФА не обойдутся, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Напомним, что российская сборная отстранена от выступлений в международных официальных соревнованиях в силу политических причин.