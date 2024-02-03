​Джикии советуют не спешить покидать «Спартак»

Известный отечественный специалист Валерий Гладилин считает, что капитану и защитнику московского «Спартака» не стоит спешить покидать «Спартак», а клубу, в свою очередь, не стоит спешить избавляться от него. По мнению Гладилина, сейчас еще слишком много неясного на ближайшее будущее, а значит, Джикия и «Спартак» снова смогут быть полезными друг другу.

- Георгий — хороший игрок международного класса, в расцвете сил, зачем от него избавляться? Контракт закончится — будет видно, как дальше сложится судьба Абаскаля, что-то еще новое в клубе может случиться. Так что зацикливаться на этом не стоит, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Напомним, что российский чемпионат пребывает в зимней паузе, он возобновится в первый день марта.