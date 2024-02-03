​Гладилин не верит в возвращение Норманна

Норвежский футболист Матиас Норманн, которому ФИФА присудила задолженность в размере 2,9 миллионов евро за незаконное расторжение контракта с «Ростовом», не вернется в Россию. Такое мнение высказал известный отечественный специалист Валерий Гладилин, он считает, что этим делом дальше будут заниматься юристы.

- Раз ФИФА присудила, то выплата должна произойти, здесь должны юристы вмешаться. Все зависит от них, они должны доработать. Ясно, что после такого Норманн больше в Россию не приедет, он здесь не нужен. Ни сам игрок не захочет возвращаться, ни клубы не станут его кандидатуру рассматривать, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Напомним, что российский чемпионат пребывает в зимней паузе, он возобновится матчами девятнадцатого тура в первый день марта.