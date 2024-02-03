​Булыкин пояснил, зачем «Спартаку» товарищеские зимние турниры

Известный в прошлом нападающий российской сборной и целого ряда клубов, среди которых как отечественные «Локомотив», «Динамо», так и зарубежные «Андерлехт», леверкузенский «Байер», нидерландские «Твенте» и «Аякс», высказался по поводу пользы зимних турниров, таких, как Winline зимний кубок. Он считает, что такие игры позволяют получить максимальное количество информации о своих игроках.

- Как у нас любят говорить: чемпион зимних сборов. Понятно, что это определение шуточное и не влияет на то, как ты будешь играть в чемпионате, и дает большую информацию для тренерского штаба, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.