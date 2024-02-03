​Глебов: «Глушакову никаких поблажек не дают»

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о Денисе Глушакове. Опытный полузащитник в настоящий момент проводит зимние сборы с ростовчанами, находясь на просмотре.

«Глушаков работает на сборах, как и все, никаких поблажек ему не дают. Денис делает всё то же самое, что и 18-летние ребята. Вопросов к нему никаких нет. Думаю, что опыт Глушакова мог бы помочь и усилить «Ростов», - цитирует Глебова Sport24.

Глебов также добавил, что 37-летний Глушаков не теряется на фоне более молодых футболистов «Ростова».

Напомним, что в первой части сезона 2023/2024 Денис Глушаков выступал за костромской «Спартак», который представляет третий по рангу футбольный дивизион России.

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