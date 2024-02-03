​Агент объяснил, почему Вендел не прибыл на сбор «Зенита» вовремя

В прессе появилась информация о том, что полузащитник Маркус Вендел не приехал на второй зимний сбор, который «Зенит» проводит в Катаре. Комментарий на этот счёт дал агент Тьяго Рибейро, который работает с 26-летним футболистом.

«Это неправда. Вендел просто задержался дома на два дня дольше, чтобы решить личные вопросы в Бразилии. Сегодня он прилетел в Доху и вернулся в расположение команды», - цитирует Тьяго «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Маркус Вендел поучаствовал в 18 официальных матчах «Зенита». В них бразильский футболист записал на свой счёт четыре гола и пять результативных передач на партнёров.

Напомним, что после восемнадцати туров «Зенит» располагается на второй строчке в таблице чемпионата России.