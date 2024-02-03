​Тарханов поведал, чего ждёт от второй половины сезона

Известный российский специалист Александр Тарханов поведал о своих ожиданиях от второй половины чемпионата. По его словам, интрига в нынешнем сезоне куда выше - особенно в свете того, что после восемнадцати туров лидирует в турнирной таблице совсем не питерский «Зенит», гегемон российского футбола в последние годы.

- В нынешнем сезоне интрига в чемпионате РПЛ более серьёзная по сравнению с прошлым. В сражении за чемпионство будут участвовать две-три команды. Кроме того, развернётся борьба за места в первой пятёрки среди претендующих на статус лидеров, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится в первый день весны.