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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тарханов поведал, чего ждёт от второй половины сезона

03 Февраля 2024 • 20:46 Комментировать

Известный российский специалист Александр Тарханов поведал о своих ожиданиях от второй половины чемпионата. По его словам, интрига в нынешнем сезоне куда выше - особенно в свете того, что после восемнадцати туров лидирует в турнирной таблице совсем не питерский «Зенит», гегемон российского футбола в последние годы.

- В нынешнем сезоне интрига в чемпионате РПЛ более серьёзная по сравнению с прошлым. В сражении за чемпионство будут участвовать две-три команды.  Кроме того, развернётся борьба за места в первой пятёрки среди претендующих на статус лидеров, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится в первый день весны.


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов
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