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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» разгромил «Родину»

03 Февраля 2024 • 20:14 Комментировать

В субботу «Краснодар» в рамках подготовки ко второй части сезона проводил товарищеский матч против столичной «Родины». Команда Владимира Ивича отпраздновала крупную победу со счётом 3:0. Авторами результативных ударов стали Эдуард Сперцян, Олакунле Олусегун и Джон Кордоба.

Стоит сказать, что «Краснодар» проводит зимние каникулы на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Второй «Зенита» команда Владимира Ивича опережает на два зачётных балла.

Добавим, что матчи первого в 2024 году тура Российской премьер-лиги пройдут 1, 2 и 3 марта.

Протокол игры  
Краснодар 3:0 Родина Москва
Сафонов Матвей Алонсо Хуниор Олаcа Лукас Эктов Александр Кайо Панталеао Кастаньо Кевин Сперцян Эдуард Кучугура Дмитрий Кади Олусегун Джуниор Кокшаров Александр
Запасные: Петров Сергей Черников Александр Кордоба Джон Батчи Жоау Тормена Витор Баньяц Михайло Агкацев Станислав Волков Сергей Евгеньевич Кобнан Мозес Сафронов Роман Пузанов Станислав Арутюнян Георгий Кривцов Никита
Шакеров Ринат Мещанинов Артём Кризан Митча Ориньо Вачхольз Уэсли Ната Дмитриев Олег Гордюшенко Астемир Насыров Исламжан Бакаев Солтмурад Калмыков Амур Тимошенко Иван
Запасные: Агаев Алан Тананеев Дмитрий Юдинцев Георгий Юшин Александр Маркитесов Дмитрий Марсиньо Геррейро Султонов Мухаммад Городовой Алексей Фищенко Руслан Сокол Артём Кузнецов Даниил Чернышёв Даниил Адеола Раймонд Турищев Максим Шильцов Константин
03 февраля.

 

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Краснодар
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