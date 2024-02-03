​«Краснодар» разгромил «Родину»

В субботу «Краснодар» в рамках подготовки ко второй части сезона проводил товарищеский матч против столичной «Родины». Команда Владимира Ивича отпраздновала крупную победу со счётом 3:0. Авторами результативных ударов стали Эдуард Сперцян, Олакунле Олусегун и Джон Кордоба.

Стоит сказать, что «Краснодар» проводит зимние каникулы на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Второй «Зенита» команда Владимира Ивича опережает на два зачётных балла.

Добавим, что матчи первого в 2024 году тура Российской премьер-лиги пройдут 1, 2 и 3 марта.