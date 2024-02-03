​Глушаков подпишет контракт с «Ростовом» - источник

Полузащитник Денис Глушаков в ближайшее время подпишет трудовое соглашение с «Ростовом». Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа прессы».

«Говорят, что Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом» до конца сезона», - говорится в сообщении источника.

Напомним, что 37-летний Глушаков проводит зимние сборы с «Ростовом». В первой части сезона опытный полузащитник выступал за костромской «Спартак», который представляет третий по рангу футбольный дивизион России.

Добавим, что «Ростов» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Чемпионат возобновится уже через четыре недели.